Roma: assessore Ambiente a piazza San Cosimato, riqualificate 57 aree ludiche in tutti i municipi

- L'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi con la Vicepresidente del Municipio I Alessandra Sermoneta ha inaugurato questa mattina l'area ludica di Piazza San Cosimato a Trastevere, aperta al pubblico dopo i lavori di completo rinnovamento delle attrezzature. L'intervento, "progettato ed eseguito dal Dipartimento tutela ambientale capitolino - si legge in una nota del Campidoglio - ha previsto l'allestimento di attrezzature inclusive quali un'altalena con cestone a nido, una struttura di arrampicata a blocchi di dodecaedri, pannelli con attività ludico-didattiche, una casetta con scivolo per i più piccoli, un tavolo da giardino con seduta e una struttura a cupola con rete da arrampicata". Nell'area, inoltre, è stata stesa una pavimentazione antitrauma in gomma colata di circa 400 mq, elemento fondamentale per permettere una fruizione comoda e sicura per tutti i bambini, in particolare quelli con difficoltà motorie e visive. (segue) (Com)