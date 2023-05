Milano: otto denunciati e un arrestato durante i controlli in corso Como

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri, nell’ambito dei controlli svolti nell’area di Corso Como e vie limitrofe, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano, hanno identificato complessivamente 260 persone e denunciato in stato di libertà un 51enne georgiano per inottemperanza a un ordine di espulsione e un 25enne sudanese, un 18enne e un 21enne marocchini per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale. È stato poi denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale e anche per ricettazione e false attestazioni a Pubblico Ufficiale, un giovane marocchino che, all’atto del controllo, durante il quale è stato trovato in possesso di una carta di credito intestata a un’altra persona, ha riferito agli operanti di avere 17 anni, ma a seguito dell'esame osseo è risultato essere maggiorenne. Nella successiva nottata i Carabinieri, nell’ambito del medesimo servizio, hanno inoltre denunciato per minaccia un 25enne gambiano, senza fissa dimora, con pregiudizi di polizia per rissa, irregolare sul territorio nazionale, poiché, in piazza Duca d'Aosta, nei pressi della Galleria delle Carrozze, ha avvicinato un 21enne americano, minacciandolo con una bottiglia di vetro e intimandogli di allontanarsi mentre era in attesa di prendere il treno. (segue) (Rem)