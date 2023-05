Milano: otto denunciati e un arrestato durante i controlli in corso Como (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati successivamente denunciati per rissa due giovani italiani di 21 e 19anni che, insieme ad altri giovani italiani allontanatisi prima dell’arrivo dei militari, in via Toqueville angolo via Bonnet, avevano avuto un lite per futili motivi con alcuni ragazzi di origine nordafricana, anch’essi dileguatisi. Sul posto i militari hanno rintracciato e identificato i due giovani che erano rimasti lievemente feriti, il 19enne aveva riportato una lesione a uno zigomo mentre il 21enne una ferita da taglio superficiale al gomito destro, ferite per le quali entrambi sono stati trasportati in codice verde all’Ospedale Fatebenefratelli. I Carabinieri hanno infine arrestato un 38enne romeno, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 27 aprile 2022 dalla Procura Generale della Repubblica di Palermo, dovendo espiare la pena residua di 7 anni e 3 mesi, per il reato di prostituzione e violenza sessuale, commesso a Villafranca Sicula (AG) il 3 agosto 2012, l’uomo è stato poi condotto presso la Casa di Reclusione di Milano Opera a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. (Rem)