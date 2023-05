© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute Orazio Schillaci sta partecipando al G7 dei ministri della Salute a Nagasaki. Al centro dei lavori, si legge in un tweet del ministero, la copertura sanitaria universale; disponibilità di contromisure mediche per far fronte a future emergenze; salute digitale; architettura sanitaria globale su principi di equità. (Rin)