Regno Unito: nuova foto ufficiale di Carlo III con eredi al trono, il figlio William e il nipote George

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Re Carlo III ha celebrato la sua incoronazione con un nuovo ritratto di famiglia, in cui appare con i due eredi al trono, il principe William e il principe George. La fotografia del monarca accanto a suo figlio e suo nipote è stata scattata nella sala del trono di Buckingham Palace il giorno in cui è stato incoronato nell'abbazia di Westminster. Carlo III viene ritratto seduto al centro su una delle due sedie del trono del 1902, realizzate per l'incoronazione del re Edoardo VII, per il futuro re Giorgio V e la regina Mary. Le sedie furono utilizzate anche sullo sfondo dell'incoronazione del 1937 del nonno di Carlo, re Giorgio VI. Nella foto il monarca britannico indossa la veste del feudo e la corona dello stato imperiale, mentre regge il globo del sovrano e lo scettro con la croce. (Rel)