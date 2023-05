Lavoro: Fumarola, nessun compromesso al ribasso, saremo intransigenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi non siamo qui per compromessi al ribasso. Su questo siamo e saremo intransigenti, forti della nostra rappresentanza e della capacità di affondare le mani nei problemi reali del lavoro e delle famiglie". Lo ha detto la segretaria confederale organizzativa della Cisl, Daniela Fumarola intervenuta oggi all'Arco della Pace alla manifestazione sindacale di Milano in sostituzione del leader Cisl, Luigi Sbarra assente per motivi di salute. "È solo insieme che possiamo riprendere la via giusta, riallacciando il filo del dialogo con il Governo, un filo caduto per lunghi mesi. Siamo qui senza pregiudiziali ideologiche, senza indietreggiare di un passo, rispetto alla necessità di avere risposte concrete e immediate - ha aggiunto la sindacalista della Cisl -. Vedremo, se la convocazione del 30 aprile del Governo è stata solo un'opera di diplomazia tardiva o se l'intenzione è quella di proseguire con un confronto strutturato per aprire uno spazio di condivisione sulle politiche di coesione e di sviluppo di questo Paese" ha concluso. (Rem)