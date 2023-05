Fisco: Fumarola, non mancano risorse, se c'è volontà politica i soldi si trovano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli interventi sul cuneo fiscale "non si dica che mancano le risorse. Se c'è la volontà politica i soldi si trovano". Lo ha detto la segretaria confederale organizzativa della Cisl, Daniela Fumarola intervenuta oggi all'Arco della Pace alla manifestazione sindacale di Milano in sostituzione del leader Cisl, Luigi Sbarra assente per motivi di salute. L'azione sul cuneo fiscale "interamente a favore dei lavoratori va nella direzione giusta, ma non basta" ha sottolineato Fumarola, il sostegno alle fasce medie e popolari, "va rafforzato, reso strutturale e collegato a una riforma complessiva del fisco, che sia autenticamente redistributiva". Le risorse "si cerchino nelle rendite finanziarie, negli extra profitti. Si chieda un contributo di solidarietà alle multinazionali energetiche, della logistica, della farmaceutica, delle banche", ha scandito dal palco Fumarola. (Rem)