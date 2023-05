Fisco: Landini, Meloni ha scelto di fare riforma con commercialisti e non con noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del consiglio Giorgia Meloni "ha scelto di andare all'assemblea dei commercialisti e dire che la riforma fiscale vuole farla con loro". Lo ha detto il segretario confederale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo dal palco all'Arco della Pace, durante la manifestazione sindacale unitaria di Cgil, Cisl e Uil in corso a Milano. Meloni "mi ha colpito" perché " quando le abbiamo chiesto di discutere con noi della riforma, non lo ha fatto" ha ricordato Landini, "le abbiamo detto la riforma fiscale discutila con quelli che le tasse le pagano" invece la presidente del consiglio "ha scelto di andare all'assemblea dei commercialisti". Se la riforma fiscale "vuole farla con loro, io non ho nulla naturalmente contro i commercialisti, ma insisto su un punto: la riduzione delle tasse va fatta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati e l'aumento va fatto a chi non paga le tasse, a chi evade il fisco, alla rendita finanziaria" ha concluso Landini. (Rem)