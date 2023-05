Sanità: Cittadini (Aiop), privato accreditato essenziale per recupero liste d'attesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Superamento dei tetti di spesa per il recupero delle prestazioni non erogate e ruolo fondamentale della componente di diritto privato accreditato. Sono stati i temi al centro della 60a Assemblea generale di Aiop, l'Associazione italiana ospedalità privata, che si è tenuta presso il Teatro Politeama Greco a Lecce. Per Barbara Cittadini, Presidente nazionale di Aiop, c'è un passaggio obbligato da rispettare, ovvero "andare oltre i vincoli di spesa all'acquisto di prestazioni sanitarie dalla componente di diritto privato del Ssn" e questa è un'esigenza improcrastinabile e assolutamente urgente, del resto, ha osservato Cittadini, "lo hanno compreso anche le Regioni che, come in un mantra, ribadiscono questa esigenza in ogni veicolo normativo. Lo comprendono più di tutti i malati, costretti a subire liste d'attesa incoerenti con la gravità e la complessità della propria condizione clinica. Ora è il momento della politica". All'Assemblea di Aiop, ha portato i suoi saluti il Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, secondo il quale "quando l'interesse pubblico è chiaro e definito, ed è così nel Servizio Sanitario Nazionale, qualunque partnership col privato può aumentare la tutela dell'interesse generale; infatti senza il privato accreditato la sanità italiana sarebbe peggiore". Secondo il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, sono emblematici "i 500 milioni di euro che il governo ha messo a disposizione delle Regioni per il recupero delle liste d'attesa, ma di cui è stato utilizzato solo il 30 per cento". Un sistema saturo, dove "solo la giusta integrazione tra pubblico e privato può fare fronte alle esigenze dei cittadini". Per Gemmato "al cittadino non interessa chi fornisce la prestazione, ma l'efficacia e la gratuità della stessa, nell'ambito di un modello universalistico di salute". (segue) (Com)