Migranti: Libia, fermati 62 africani al confine con la Tunisia

- La Guardia di frontiera del ministero dell'Interno libico hanno fermato 62 migranti illegali di diverse nazionalità africane nel deserto al confine con la Tunisia. Lo ha confermato lo stesso dicastero del Governo di unità nazionale (Gun), l’organo esecutivo riconosciuto dalle Nazioni Unite in una nota. “I migranti si erano persi e hanno ricevuto assistenza sanitaria presso la sezione di sicurezza delle frontiere nell'area di Al Assa e che saranno deferiti alle autorità competenti”, riferisce il ministero dell’Interno. Da qualche giorno le guardie di frontiera libiche hanno iniziato a pattugliare con maggiore frequenza il lungo confine libico-tunisino, circa 200 chilometri dal valico costiero di Ras Jedir al valico sud-occidentale di Waze. Nei giorni scorsi, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha fatto sapere che dall’inizio del 2023 sono stati intercettati un mare 4.819 migranti dalle autorità libiche. Secondo i dati del Viminale visti da “Agenzia Nova” aggiornati al 2 maggio, dalla Libia sono arrivati in Italia 16.637 migranti da inizio anno, in aumento del 166 per cento rispetto ai 6.237 sbarcati dello stesso periodo dell’anno scorso. Più della metà dei nuovi arrivi, circa 10 mila, è partito dalla Cirenaica, la regione orientale della Libia dominata dal generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) sostenuto dai mercenari del gruppo russo Wagner. (Lit)