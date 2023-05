Ucraina: consigliere Podolyak, aiuti militari a Kiev dimostrano che Russia perderà la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pacchetti di aiuti militari all'Ucraina annunciati dalle nazioni alleate indicano che la Russia è destinata a perdere la guerra. Lo ha scritto su Twitter il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak. Le nazioni partner "dichiarano grandi pacchetti di aiuti alla difesa per l'Ucraina. Lo fanno in modo dimostrativo. L'ultimo esempio è il pacchetto tedesco di 2,7 miliardi di euro", ha scritto Podolyak. Questo indica direttamente che la Federazione Russa non fa più paura a nessuno, ha rilevato il consigliere, evidenziando come "solo fornire armi all'Ucraina consentirebbe" di tornare alla pace. (Kiu)