Cile: Banca centrale conferma tasso di sconto all'11,25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Cile ha confermato per la quarta volta consecutivo all'11,25 per cento il tasso di sconto. Nella riunione di venerdì sera, il Consiglio ha stabilito all'unanimità che il tasso di riferimento va mantenuto "fino a quando le condizioni macroeconomiche non indichino che il processo di convergenza dell'inflazione all'obiettivo del 3 per cento non sia consolidato". L'autorità monetaria ritiene che l'inflazione, oggi al 9,9 per cento su anno, possa rientrare nel limite obiettivo solo entro la fine del 2024. La decisione della Banca è in linea con le aspettative di mercato e analisti, anche se, sottolineano i media locali, si attendeva un segnale di apertura a un taglio nelle prossime sedute. L'unico indizio in questo senso, rileva il quotidiano "T13", è la scomparsa del riferimento al ritmo "rallentato" di ripresa dell'economia, con la conseguente ricaduta sull'inflazione. Parole citate invece nei comunicati a chiusura delle precedenti sessioni. (segue) (Abu)