Cile: Banca centrale conferma tasso di sconto all'11,25 per cento (2)

- Ad aprile 2023 l'Indice dei prezzi al consumo (Ipc) cileno ha registrato una variazione mensile dello 0,3 per cento, arrivando a un incremento del 9,9 per cento su anno. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Inec), secondo cui nei primi quattro mesi dell'anno l'inflazione ha raggiunto un 2,1 per cento. L'Ipc di aprile è stato più basso di quello di marzo, che aveva raggiunto il 1,1 per cento. Secondo l'Inec "otto delle dodici divisioni che compongono l'Ipc hanno contribuito con incidenze positive nella variazione mensile dell'indice, tre hanno avuto un'incidenza negativa e una non ha avuto incidenza". Tra i comparti con aumenti dei prezzi spiccano la sanità (1,5 per cento), che contribuisce per 0,106 punti percentuali, e i trasporti (0,8 per cento), con 0,104 punti percentuali. Tra le divisioni con diminuzioni dei prezzi figura il settore ricreazione e cultura (-1,7 per cento), con -0,115 punti percentuali. (Abu)