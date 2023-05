Medio Oriente: Cisgiordania, due militanti palestinesi uccisi in operazione israeliana a Nablus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due palestinesi sono morti e altri tre sono rimasti feriti durante un’operazione delle Forze di difesa di Israele (Idf) nel campo profughi di Balata, a Nablus, in Cisgiordania. Secondo il ministero della Saluta palestinese, le vittime erano il 19enne Adnan Wassim Yousef Al Araj e il 32enne Saed Jihad Shaker Masha. Il quotidiano israeliano “Jerusalem Post” riferisce di una sparatoria dopo che le Idf hanno circondato un edificio in cui si erano barricate le due persone ricercate e armate. Un incendio è scoppiato in un edificio nella stessa zona dopo il lancio di ordigno da parte degli uomini armati verso le forze di sicurezza israeliane. Tra feriti ci sarebbe anche una donna di circa 50 anni, apparentemente colpita da più proiettili. Il raid a Nablus è l'ultimo di una serie di incursioni in Cisgiordania dall'inizio dell'anno e avviene mentre a Gaza è il corso l’operazione militare “Scudo e Freccia” contro il gruppo militante palestinese della Jihad islamica.(Res)