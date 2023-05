Lavoro, Cgil Roma Sud: il 16 maggio Landini a Pomezia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una mobilitazione di grande rilevanza - si legge ancora - volta a modificare le politiche economiche, sociali e industriali del Governo, al fine di ottenere risposte concrete su temi fondamentali come la salvaguardia del potere di acquisto dei salari e delle pensioni, la lotta alla precarietà, il fisco, la sanità, le pensioni, la sicurezza sul lavoro e lo sviluppo economico. Riteniamo significativa la presenza di Maurizio Landini a Pomezia, un territorio con una forte vocazione industriale e produttiva che negli ultimi anni ha subito le conseguenze della crisi e dei processi di delocalizzazione e deindustrializzazione. Nonostante ciò, Pomezia rimane uno dei distretti produttivi più importanti del Lazio. Avrebbe tuttavia bisogno di politiche industriali in grado di valorizzare le potenzialità del territorio, partendo dalle eccellenze produttive ancora presenti, come l'agroalimentare e il chimico farmaceutico. È fondamentale -conclude la nota - rilanciare lo sviluppo del territorio in modo integrato e sistemico, allo scopo di arrestare il declino in atto e creare nuove opportunità occupazionali di qualità, anche sfruttando le opportunità offerte dal Pnrr e dalla transizione digitale e ambientale". (Com)