India: Congresso vince le elezioni nel Karnataka, pesante rovescio per partito di Modi

- Il Congresso nazionale indiano (Inc) si avvia a vincere le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea legislativa statale del Karnataka, tenute mercoledì. Lo storico partito indipendentista, oggi principale forza di opposizione al governo centrale, ha ottenuto 134 dei 224 seggi di cui si compone l'aula, ben più della maggioranza fissata a quota 113. Il Partito del popolo indiano (Bjp), che guidava il governo locale con Basavaraj Bommai, è sceso da 119 a 65 seggi, mentre il Janata Dal Secular, terza forza in campo, si ferma a 21 seggi. Si tratta di una sconfitta pesante per il Bjp, partito del presidente Narendra Modi, impegnato - assieme ad altri funzionari - in una serrata campagna elettorale. Per il Congresso, invece, si tratta del primo test elettorale dopo la vicenda giudiziaria di Rahul Gandhi, suo esponente di punta, che il 23 marzo è stato condannato a due anni di carcere per diffamazione e il giorno seguente è stato destituito da deputato della Camera del popolo, la camera bassa. Gandhi è stato giudicato colpevole in primo grado per una frase pronunciata durante la campagna per le politiche del 2019 – “Nirav Modi, Lalit Modi, Narendra Modi. Come mai tutti i ladri hanno Modi come cognome?” – in cui ha accostato il nome del premier a quelli di due imprenditori coinvolti in inchieste giudiziarie. Attualmente è in libertà su cauzione e in attesa della sentenza d’appello. (segue) (Inn)