India: Congresso vince le elezioni nel Karnataka, pesante rovescio per partito di Modi (4)

- Il tema della tutela delle minoranze è particolarmente sensibile nello Stato. Nel dicembre del 2021 alcuni college pre-universitari pubblici hanno vietato alle studentesse islamiche di indossare il velo, un divieto che ha provocato proteste in diversi distretti, in qualche caso sfociate in scontri con feriti e arresti. A febbraio del 2022 il governo statale ha emanato una direttiva che vieta di indossare negli istituti di istruzione “abiti che disturbano l’uguaglianza, l’integrità, il diritto e l’ordine pubblico”, contro la quale sono stati presentati ricorsi all’Alta corte del Karnataka. Quest’ultima ha giudicato la direttiva legittima sostenendo che indossare l’hijab non costituisce una “pratica religiosa essenziale” dell’Islam e imporre l’uso di un’uniforme nelle scuole rappresenta una “restrizione ragionevole” alla libertà di espressione. A marzo, inoltre, il governo del Bjp ha abolito una quota del quattro per cento riservata ai musulmani nell’amministrazione e nell’istruzione pubblica, una questione arrivata alla Corte suprema e ancora pendente. (segue) (Inn)