Italia-Ucraina: Zelensky a Roma, al via visita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, in Italia per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa, è atterrato a Ciampino a bordo dell'Airbus A319 dell'Aeronautica Militare. Ad accoglierlo, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, l'ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk e l'ambasciatore di Italia a Kiev Pier Francesco Zazo. Dopo aver lasciato l'aeroporto di Ciampino, il presidente ucraino è arrivato all'hotel Parco dei Principi di Roma, nel quartiere Parioli. E' atteso al Quirinale intorno alle 11:30-12 per incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.(Rin)