Lombardia: Romani, sindaco Moretti persona capace e dai grandi valori umani

- “Esprimo la vicinanza mia personale e di tutto il Consiglio regionale della Lombardia alla moglie Elena e ai figli Stefano e Ludovica per la scomparsa del loro caro marito e papà Augusto Moretti, persona che conoscevo e di cui ho sempre apprezzato insieme alle capacità politiche e amministrative anche i grandi valori umani e morali che lo contraddistinguevano. La città di Peschiera Borromeo e l’intera Lombardia perdono un sindaco capace e un grande uomo, che ci lascia in eredità un messaggio e una testimonianza forte di quanto sia bello e importante servire con passione le istituzioni e la propria comunità”. Lo afferma il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, esprimendo il cordoglio dell’istituzione regionale per la prematura scomparsa del sindaco di Peschiera Borromeo Augusto Moretti. (Com)