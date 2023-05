Lavoro: Landini, sciopero generale funziona se lo fanno tutti, serve fronte sociale molto ampio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scioperi generali "non si minacciano ma si costruiscono, si organizzano e si lavora per arrivare al fatto. Perché lo sciopero generale funziona se lo fanno tutti. Se invece proclami uno sciopero generale che non vede adesioni, hai perso prima ancora di cominciare. Noi ci stiamo preparando e soprattutto non è sufficiente una iniziativa per cambiare quello che sta succedendo". Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a margine del corteo in corso a Milano. "Siamo di fronte alla necessità di un governo che non sta discutendo con le organizzazioni sindacali e non sta discutendo con nessuno - ha aggiunto Landini -, ma sta andando avanti per i fatti suoi, peggiorando le condizioni". Landini ha sottolineato gli obiettivi della manifestazione, "vogliamo una vera riforma fiscale, vogliamo il superamento della precarietà, vogliamo una vera riforma delle pensioni, un aumento degli stipendi veri e il rinnovo dei contratti". "Abbiamo di fronte - ha proseguito il leader sindacale - una serie di passaggi: entro il mese di giugno devono fare la legge delega sul fisco, devono approvare il decreto, a settembre devono predisporre la legge finanziaria, è chiaro che è nell'arco di questo periodo che vanno messe in campo tutte le iniziative necessarie per portare a casa dei risultati". Landini ha concluso spiegando che "c'è bisogno, di trovare le ragioni per manifestare anche insieme agli studenti, c'è bisogno di allargare e costruire un fronte sociale molto ampio, perché io sono convinto, e queste manifestazioni lo stanno dimostrando, che la maggioranza di questo Paese non si sente rappresentata dalle politiche che questo governo sta facendo". (Rem)