G7: Bernini, pronti a risposte efficaci su clima e salute per garantire futuro giovani

21 luglio 2021

- "Il cambiamento climatico, la riduzione della biodiversità, i conflitti sociali, i rischi per la salute e le crisi internazionali ci costringono a ridefinire, sempre più spesso, cosa debba davvero intendersi per sviluppo sostenibile. Dobbiamo essere pronti a fornire risposte sempre più efficaci per far fronte a queste trasformazioni, se vogliamo consegnare alle prossime generazioni un futuro all’altezza delle loro aspettative". Lo ha detto il ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini durante la ministeriale del G7, nella sessione dedicata alla Cooperazione internazionale in ambito scientifico e tecnologico, che si è tenuta a Sendai in Giappone. È stato inoltre messo in luce il ruolo essenziale rivestito dalla Sustainable Blue Economy Partnership (Sbep), un partenariato coordinato dall’Italia, nell’ambito di Horizon Europe, che "consentirà una transizione inclusiva verso una blue economy sostenibile, produttiva e climaticamente neutrale in grado di fornire un contributo importante anche al sistema globale di osservazione della Terra", ha aggiunto il ministro. "Si tratta di una vera e propria porta verso il futuro per la ricerca italiana ed europea. La Sbep consentirà, infatti, di proteggere gli ambienti marini ed oceanici, salvaguardare la biodiversità, preservare la salute e la qualità della vita dei cittadini e destinare importanti risorse finanziarie al settore della Blue Economy". (Git)