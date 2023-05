Business news: Ungheria, inflazione ad aprile scende al minimo da cinque mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Ungheria ad aprile 2023 è scesa al 24 per cento, il minimo da cinque mesi a questa parte. Lo ha reso noto l’Ufficio centrale di statistica (Ksh). A marzo il dato annuo era del 25,2 per cento. E’ rallentata la crescita dei prezzi dei generi alimentari (da 42,6 a 37,9 per cento), dell’elettricità, del gas e dei carburanti (da 43,1 a 41,8 per cento), dei beni di consumo durevoli (da 11,2 a 9,3 per cento). E’ invece accelerato l’aumento dei prezzi di bevande alcoliche, tabacco e servizi. L’inflazione di fondo, che esclude energia e cibo, è aumentata del 24,8 per cento annuo ad aprile, dopo il 25,7 per cento di marzo, che era il massimo da 27 anni. Su base mensile, l’inflazione ad aprile è aumentata dello 0,7 per cento. (Vap)