Kazakhstan: Tokayev, assolutamente chiaro che Taiwan è parte della Cina

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha ribadito con fermezza la convinzione che Taiwan è parte della Cina. "Non ci dovrebbero essere due Cine. Taiwan è parte della Cina. Il principio di integrità territoriale i tutti i Paesi è iscritto nella Carte delle Nazioni Unite e dovrebbe essere rispettato", ha detto Tokayev in un'intervista con "Cctv". "Lo voglio ribadire: è assolutamente chiaro per noi che Taiwan è parte della Cina. Non abbiamo dubbi", ha aggiunto il presidente kazako criticando le "preoccupazioni" denunciate da alcuni Paesi occidentali sul percorso di avvicinamento con Pechino. "Le nostre intenzioni sono aperte e sincere. La Cina è la seconda economia del mondo, ne dobbiamo riconoscere il ruolo e vogliamo costruire ottime relazioni con il Paese". Alla fine della prossima settimana i leader dei Paesi dell'Asia centrale - Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan - si riuniranno per due giorni nella città cinese di Xi'an, per discutere di rafforzamento dei legami economici e diplomatici. (Res)