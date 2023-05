Sardegna: bandiera blu per il mare più pulito a 15 comuni sardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindici Comuni sardi hanno ottenuto la Bandiera blu della Fee (Foundation for environmental education), la Ong internazionale per l'educazione alla sostenibilità. Il riconoscimento è assegnato in base alla pulizia delle acque, alla gestione dei rifiuti, per le aree verdi e le piste ciclabili e per i servizi offerti. Ecco i Comuni sardi e le località che hanno ottenuto la Bandiera blu. Badesi (Li Junchi, Li Mindi, Baia delle Mimose-Pirotto Li Frati, Lu Poltu Biancu), Castelsardo (Sacro Cuore / Ampurias, Madonnina / Stella Maris, Ex Palazzo Americani), Sorso (Spiaggia della Marina, Marina di Sorso). Sassari (Porto Ferro, Porto Palmas, Platamona Rotonda), Santa Teresa Gallura (Rena Ponente (Loc. Capo Testa), Rena Bianca, Zia Culumba (Loc. Capo Testa, Rena di Levante), La Taltana- Santa Reparata, Conca Verde). Aglientu (Vignola Mare, Rena Majore, Lu Chiscinagghju). Trinità d’Agultu e Vignola (La Marinedda, Cala Sarraina, Spiaggia Lunga Isola Rossa ). La Maddalena (Tegge, Monti D’a Rena, Bassa Trinità, Porto Lungo, Spalmatore, Caprera Relitto, Caprera Due Mari), Palau (Palau Vecchio, Isolotto), Budoni (Baia di Budoni). Oristano (Torregrande), Tortolì (Lido di Cea, Lido di Orrì (I e II Spiaggia), Muxì (Il Golfetto), Orrì Foxilioni, Ponente (nota “La Capannina”), Porto Frailis, San Gemiliano). Bari Sardo (Bucca ‘e Strumpu/Torre di Barì/ Sa Marina), Quartu Sant’Elena (Mari Pintau), Sant’Antioco (Maladroxia/Coacuaddus).(Rsc)