Myanmar-Bangladesh: in arrivo ciclone Mocha, migliaia di persone pronte a evacuare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Myanmar e Bangladesh si preparano evacuazioni di migliaia di persone per l'arrivo del ciclone Mocha, che dovrebbe arrivare a terra domenica con una velocità stimata di 175 chilometri orari. Attualmente il ciclone si trova nella Baia del Bengala. Le autorità hanno avvertito del pericolo consistente di inondazioni, frane e mareggiate con altezze fino ad oltre due metri e mezzo. "Si tratta del primo ciclone stagionale a minacciare il Myanmar, e ci sono gravi preoccupazioni soprattutto per l'impatto sulle comunità già vulnerabili", ha avvertito l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Unocha) in una nota. L'agenzia ricorda che oltre 230.000 persone si trovano in campi per sfollati “situati in zone costiere basse soggette a mareggiate”. (Inn)