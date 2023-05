G7: Valditara, valorizzazione docenti sia in agenda a prossima conferenza Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell’incontro con l'assistant director general dellUnesco, Stefania Giannini, a margine del G7, ho chiesto e ottenuto che la valorizzazione della professione docente venga inserita, come grande strumento di crescita culturale, tra gli argomenti in agenda della prossima Conferenza generale Unesco che si svolgerà a novembre a Parigi". Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in Giappone per il G7. (Rin)