G7: Visco, livello di incertezza molto alto, attenzione a come giudichiamo

- “Se c'è una cosa che raccomanderei è di essere attenti a come noi giudichiamo" le prospettive sulle mosse future di politica monetaria, "c'è un livello di incertezza molto alto" a causa della "guerra ancora non conclusa", della "dimensione energetica che per ora è rientrata a livello di costi" e dalla "frammentazione globale, con la tensione con la Cina che richiede uno sforzo diplomatico”. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, a margine del G7 a Nigata in un'intervista a Rainews24. (Rin)