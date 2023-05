Riforme: Foti (Fd'I), su diagnosi tutti d'accordo, ci si divide sulla cura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se sono quarant'anni che si prova a modificare la Costituzione, dalla commissione Bozzi in giù, fino al Renzi del 2016, ci sarà pure un motivo. È una priorità". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, in un'intervista a "La Stampa". "Ed è anche una grande riforma economica, perché la stabilità politica è il primo indice a cui guardano gli investitori internazionali. Infatti, sulla diagnosi in fondo siamo tutti d'accordo. Ci si divide sulla cura", ha spiegato. "Voglio dire: probabilmente alcune culture politiche non cercano di comprendere quale sia effettivamente la necessità nazionale, e antepongono agli interessi nazionali un certo nostalgismo ideologico di sapore radicale", ha concluso. (Rin)