Medio Oriente: proseguono i bombardamenti di Israele a Gaza e il lancio di razzi palestinesi

- Proseguono oggi per il quinto giorno consecutivo i bombardamenti delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza e il lancio di razzi palestinesi contro Israele. Le Idf hanno attaccato per tutta la notte diversi obiettivi della Jihad islamica nella Striscia di Gaza, incluse alcune postazioni di lanciarazzi e di mortai. Colpiti anche alcuni covi della Jihad islamica palestinese, incluso il quartier generale di Muhammed Abu al Ata, uno dei leader del gruppo militante: egli sarebbe riuscito a sfuggire ai bombardamenti “rifugiandosi nell’ospedale di Shifa”, riferiscono le Idf. Da parte loro, i miliziani dell'organizzazione palestinese hanno risposto con il lancio di razzi verso la parte meridionale di Israele, la maggior parte dei quali intercettati dal sistema di difesa aerea "Iron dome" (cupola d'acciaio), mentre altri sono caduti all'interno della Striscia di Gaza. Una casa, ad esempio, è andata in fiamme nel quartiere Al Qasasib di Jabalia, a Gaza, colpita appunto da un razzo lanciato dalla Jihad Islamica. (segue) (Res)