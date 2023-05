Roma: spaccio di droga a Ostia, 4 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono state arrestate nelle ultime ore durante i controlli del territorio, dagli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma. Durante un'attività volta alla repressione e al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno notato un uomo in atteggiamenti sospetti che, dopo essere stato fermato, è stato trovato in possesso di 9 involucri di cocaina, mentre nella propria abitazione sono stati rinvenuti 1865 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato poiché gravemente indiziato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti e l'arresto è stato convalidato. (segue) (Rer)