Famiglia: Roccella, tutti i bambini hanno pieni diritti, utero in affitto è reato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova da venti anni arricchisce il panorama dell’informazione del nostro Paese" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- In merito alla trascrizione dei figli delle coppie gay “tutti i bambini in Italia hanno pieni diritti, perché c'è la registrazione da parte del genitore biologico, come per i figli di mamme single. Per il partner, privo di legame biologico, il punto d'incontro è la sentenza della Cassazione che delinea una procedura semplice: l'adozione in casi particolari, una garanzia per il bambino che si usa anche per le coppie eterosessuali. Altrimenti dovremmo riconoscere come legame il contratto di utero in affitto, cioè un reato”. Queste le parole di Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, in un'intervista a “La Stampa”. “Perché non chiamare la Gpa utero in affitto? La verità è che si vuole mascherare il punto fondamentale e cioè il passaggio di denaro e il contratto”, aggiunge la ministra. “Si tratta di un rapporto di mercato”. Parlando poi di natalità e di pari opportunità, la ministra rilancia le iniziative assunte dall’esecutivo: “I fatti li abbiamo già realizzati. Altri hanno speso parole, noi un miliardo e mezzo nella legge di bilancio e altre risorse nei provvedimenti successivi - afferma -. Il desiderio di fare figli c'è, il nostro compito è assecondarlo aiutando le coppie e in primo luogo le donne a conciliare famiglia e impiego. Stiamo lavorando insieme al mondo produttivo e ai territori per incentivare i servizi e un'organizzazione del lavoro meno escludente per le madri”.(Rin)