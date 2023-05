Pakistan: dopo scarcerazione, ex primo ministro Khan torna nella residenza di Lahore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giorni dopo la scarcerazione su cauzione, l'ex primo ministro del Pakistan, Imran Khan, è tornato questa mattina nella sua residenza a Lahore. Il leader del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti), come testimoniano numerosi video diffusi in rete, è giunto nella città a bordo di un veicolo scoperto, accolto da numerosi sostenitori. Giovedì l'Alta corte di Islamabad aveva deciso di scarcerare Khan, garantito all'ex premier la cosiddetta "cauzione protettiva" per tre casi di terrorismo nei quali è implicato. Ieri i giudici hanno stabilito che non potrà essere arrestato in relazione a tutte le inchieste in corso nei suoi confronti, incluse quelli non ancora rese pubbliche, almeno fino a lunedì prossimo, 15 maggio. (segue) (Inn)