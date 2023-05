Pakistan: dopo scarcerazione, ex primo ministro Khan torna nella residenza di Lahore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dell'udienza di venerdì, Khan ha parlato brevemente con i giornalisti, dichiarando di non essere responsabile della reazione dei militanti del Pti al suo arresto: nelle violenze, protrattesi per due giorni, hanno perso la vita almeno otto persone. "Sarò arrestato di nuovo e ci sarà una reazione, e io ne sarò ritenuto responsabile. Ma quando l'esercito mi arresta trattandomi come un terrorista, come posso essere responsabile di quel che accade? Non posso sapere quel che accade nel Paese", ha affermato. "E' naturale - ha aggiunto - che quando la folla non ha un leader, è fuori controllo". L'ex premier ha anche accusato il capo dell'esercito, generale Syed Asim Munir, per la situazione nel Paese. "Non c'è alcuna democrazia nell'esercito. Si tratta di un solo uomo, che ha paura che io torni al potere e che possa rimuoverlo dal suo incarico. Ma io non farò nulla del genere", ha affermato Khan. (segue) (Inn)