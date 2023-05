Riforme: Foti (Fd'I), per noi consenso popolare è stella polare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro, quando ci sarà una proposta, che tutti cercheranno di collaborare e che quella proposta possa diventare un patrimonio condiviso. E' evidente che ci sia, per tutto il centrodestra, un obiettivo e cioè l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Dopodiché, anche il premierato è una forma di presidenzialismo. Per noi, il consenso popolare è la stella polare. Quindi, il premierato, è effettivamente un'ipotesi sulla quale mi auguro molte forze politiche possano convenire". Lo dice il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti in un'intervista con "La Stampa".(Rin)