Brasile: presidente Petrobras annuncia nuova politica dei prezzi carburanti

- Il presidente della compagnia energetica statale Petrobras, Jean Paul Prates, ha dichiarato che la società presenterà la prossima settimana la nuova politica per la definizione dei prezzi dei carburanti nel Paese, superando la norma della Parità del prezzo internazionale (Ppi) attualmente in vigore. Il nuovo criterio utilizzato per definire i prezzi nelle raffinerie sarà, secondo Prates, "stabilità contro volatilità". "Il nuovo formato dovrebbe evitare sia la stagnazione dei prezzi, sia la maratona di aumenti. Non torneremo indietro all'epoca in cui non c'erano aggiustamenti durante l'intero anno, come nel 2007 e 2008. Allo stesso modo non vogliamo più vivere in una costante maratona da 118 aumenti all'anno come fu nel 2017", ha detto Prates nel corso della conferenza stampa di presentazione dei risultati trimestrali della compagnia, senza fornire ulteriori dettagli. (segue) (Brb)