Business news: Croazia, utili in crescita per le aziende del settore agroalimentare

- Le aziende del settore agroalimentare in Croazia hanno registrato un generale aumento degli utili nel 2022, nonostante l’aumento dei costi dell'energia e delle materie prime. E’ quanto risulta da un’analisi pubblicata oggi dal quotidiano “Jutarnji list”. Secondo il giornale, tra le prime dieci realtà del Paese solo il gruppo Osatina di Mirko Ervacic e Podravka hanno registrato un calo degli utili, il primo del 54 per cento e il secondo del 19 per cento. Una crescita record degli utili è stata invece riportata da due società del gruppo Fortenova, Pik Belje plus (377 per cento) e Pik Vrbovec plus (204 per cento), mentre Vindija ha registrato un aumento del 304 per cento, Rwa Hrvatska del 61 per cento e Cromaris del 53 per cento. Podravka, nonostante il calo degli utili, ha comunque registrato le maggiori entrate complessive, con 26,29 milioni di euro. (Seb)