Business news: Spagna, Fcc ottiene miglior punteggio per gestione servizio idrico in provincia Murcia

- L'azienda di infrastrutture spagnola Fcc, attraverso la sua filiale Aqualia, ha ottenuto il miglior punteggio nella gara d'appalto per il servizio di acqua potabile e fognatura a San Javier, in provincia di Murcia. La concessione che ha un valore complessivo di circa 250 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Vox Populi", Fcc è risultato essere in vantaggio su Hidrogea (controllata dalla francese Veolia), Global Omnium (una joint venture guidata da Acciona), Aguas de San Javier, Facsa, Socamex e un'altra joint venture, in questo caso guidata da Sacyr. Con oltre 7,2 miliardi di euro di progetti idrici in portafoglio in Spagna, Aqualia ha ottenuto il miglior punteggio nella valutazione per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, l'organizzazione, la gestione e l'operatività. (Spm)