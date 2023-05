Business news: Hensoldt, fatturato in aumento del 18 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'elettronica per la difesa tedesco Hensoldt ha registrato nel primo trimestre del 2023 un aumento del fatturato del 18 per cento su base annua a 338 milioni di euro. Nello stesso periodo, gli utili rettificati ante interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (Ebitda) hanno sperimentato un incremento da 17 a 30 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, tra gennaio e marzo scorso, l'azienda ha beneficiato degli ordini per l'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. In particolare, si tratta di commesse per i radar Trml-4D. Tuttavia, con 347 milioni di euro, il valore dei contratti è stato ben al di sotto di quello del primo trimestre del 2022, pari a 681 milioni di euro. A ogni modo, il portafoglio ordini è rimasto stabile a poco meno di 5,4 miliardi di euro. Entro la fine dell'anno in corso, il volume delle commesse dovrebbe aumentare “moderatamente” grazie a quelle attese dalle Forze armate tedesche (Bundeswehr), in attuazione del fondo speciale a loro destinato dal governo federale, che ha una dotazione nominale da 100 miliardi di euro. Al riguardo, l'amministratore delegato di Hensoldt, Thomas Mueller, ha dichiarato: “Siamo pronti a rifornire le Forze armate della Germania e quelle dei nostri partner in modo completo, affidabile e rapido al fine di equipaggiarle in maniera ottimale per le nuove sfide”. L'Ad ha, infine, confermato l'obiettivo per il 2023 di aumentare le vendite dal sette al dieci percento, con l'Ebitda che dovrebbe sperimentare una crescita moderata. Hensoldt è controllata dal governo tedesco e da Leonardo, ciascuno con una quota paritaria del 25,1 per cento. (Geb)