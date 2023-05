© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo delle case nel Regno Unito è aumentato in termini annuali dello 0,1 per cento ad aprile. È quanto rivelano i dati dell'istituto di credito ipotecario Halifax, secondo cui i prezzi sono scesi dello 0,3 per cento su base mensile, il primo calo quest'anno, dopo un aumento dello 0,8 per cento a marzo. (Rel)