Business news: Grecia, depositi settore privato aumentano a marzo di 2,3 miliardi di euro

- I depositi bancari del settore privato in Grecia hanno registrato a marzo un aumento di 2,3 miliardi di euro, dopo un calo di 1,4 miliardi nel mese di febbraio. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, citando un rapporto della Banca centrale ellenica. Il flusso netto mensile dei depositi totali a marzo è stato positivo per quasi 3 miliardi di euro, a fronte di un flusso netto negativo di 1,1 miliardi registrato nel mese precedente. I depositi delle amministrazioni pubbliche sono aumentati di 661 milioni di euro, contro i 366 milioni di febbraio, mentre quelli delle imprese sono incrementati di 1,5 miliardi, rispetto a un calo di 1,2 miliardi nei precedenti trenta giorni. Per quanto riguarda il tasso di crescita annuale del credito al settore privato, esso è salito a marzo dal 4,8 per cento al 5,1 per cento. (Gra)