Business news: EssilorLuxottica e Calhoub Group stringono joint venture nel Golfo Persico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- EssilorLuxottica e Chalhoub Group hanno sottoscritto un contratto di joint venture per sviluppare le attività commerciali nell'area del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc). È quanto si legge in un comunicato diffuso dal gruppo franco-italiano. L'accordo mira a delineare la categoria dell'eyewear e raggiungere nuovi livelli di servizio al cliente, mettendo a fattor comune l'esperienza, la tecnologia e i marchi di EssilorLuxottica nel settore ottico con la profonda conoscenza dei consumatori locali e l'esperienza di acquisto eccellente proposta da Chalhoub Group. La nuova partnership rappresenta un passo importante per EssilorLuxottica per accrescere la visibilità e gli standard della categoria eyewear, rafforzando il legame dei consumatori con i marchi premium di alta qualità. L'accordo supporterà inoltre l'espansione di Chalhoub Group in un settore, quello dell'ottica, in rapida crescita, valorizzandone l'esperienza nel retail di lusso. La joint venture prevede l'apertura di punti vendita monomarca e multimarca per Ray-Ban, Persol, Oliver Peoples e David Clulow. (Frp)