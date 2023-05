Business news: Spagna, gruppo farmaceutico Rovi fattura 47,5 milioni nel primo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2023, il gruppo farmaceutico spagnolo Rovi ha registrato un fatturato di 47,5 milioni di euro, l'11 per cento in meno rispetto al 2022. Tra gennaio e marzo, l'utile operativo lordo (Ebitda) è sceso del 10 per cento a 66,5 milioni, e la casa farmaceutica stima che nel 2023 i ricavi caleranno tra il 10 e il 20 per cento rispetto all'anno precedente. Le vendite al di fuori della Spagna hanno rappresentato il 64 per cento del totale e sono scese del 9 per cento a 128,9 milioni di euro. (Spm)