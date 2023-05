Business news: Alstom, ricavi a 16,5 miliardi di euro (+7 per cento) nell'esercizio 2022-23

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alstom ha registrato ricavi in aumento del 7 per cento, a 16,5 miliardi di euro, nell'esercizio 2022-2023 che si è chiuso a fine marzo. Nel dettaglio, il gruppo il fatturato è di 8,8 miliardi di euro nel settore del materiale rotabile, 3,8 miliardi di euro per i servizi e 2,4 miliardi di euro per la segnalazione ferroviaria. Il gruppo ha poi registrato una perdita netta di 132 milioni di euro dovuta all'acquisizione delle attività ferroviarie di Bombardier. Le commesse sono in aumento del 7 per cento, a 20,7 miliardi di euro. (Frp)