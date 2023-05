Business news: Germania, inflazione in calo ad aprile al 7,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuo della Germania è sceso ad aprile al 7,2 per cento dal 7,4 per cento di marzo. È quanto comunica l'Ufficio federale di statistica (Stba), che ha confermato i dati preliminari diffusi il 28 aprile. Il rincaro dei generi alimentari si conferma il principale motore dell'inflazione, con un +17,2 per cento in calo dal +22,3 per cento di marzo. Inoltre, torna ad aumentare il costo dell'energia, con un +6,8 per cento ad aprile dopo il +3,5 per cento di marzo. (Geb)