Business news: Bosnia, 40 mila turisti in più nei primi tre mesi dell'anno rispetto a livello record del 2019

- Nei primi tre mesi del 2023 oltre 276 mila turisti hanno visitato la Bosnia Erzegovina, 40 mila unità in più rispetto all'anno record pre-pandemia del 2019 e quasi il 18 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo riporta il sito informativo "Biznis". Sempre rispetto al 2022, il numero dei pernottamenti fatti da turisti nazionali nel periodo gennaio-marzo 2023 è stato leggermente inferiore, mentre è aumentato il numero di pernottamenti dei turisti stranieri (+30,9 per cento), realizzato da persone provenienti soprattutto da Croazia (31,5 per cento), Serbia (20,2 per cento), Slovenia (8,0 per cento) e Montenegro (4,4 per cento). (Seb)