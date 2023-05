© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca olandese Abn Amro ha realizzato un utile di 523 milioni di euro nei primi tre mesi del 2023, il 77 per cento in più rispetto all'anno precedente. La banca ha beneficiato del rapido aumento dei tassi di interesse, come osservato dai dirigenti di Abn Amro. (Beb)