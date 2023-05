Brasile: Corte suprema avvia inchiesta contro Telegram e Google per campagna contro legge 'fake news' (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di approvazione della legge, diventerà reato "promuovere o finanziare la diffusione in massa di messaggi non veritieri idonei a compromettere il processo elettorale o che possano arrecare danno all'integrità fisica dei cittadini, anche attraverso l'uso di profili falsi o account automatizzati". La legge prevede la responsabilità di garantire che siano evitate "situazioni di rischio" in capo alle piattaforme. Per questo, determina che creino "procedure di moderazione, inibizione della diffusione di informazioni da parte di falsi profili non identificati". La normativa determina poi che "le piattaforme digitali divulghino in maniera trasparente le regole di moderazione e il funzionamento degli algoritmi". Saranno sempre le piattaforma a dover agire "con diligenza e tempestivamente per prevenire e ridurre le pratiche illecite come quali i reati contro lo stato di diritto democratico, terrorismo, i reati contro l'infanzia e l'adolescenza, razzismo e violenza contro le donne". Per legge inoltre le società informatiche di social network dovranno "richiedere l'identificazione di coloro che hanno pagato per la pubblicità" e "rendere i fornitori responsabili in solido per i contenuti falsi o illeciti". (Brb)