Medio Oriente: media, proposta egiziana per Gaza include tregua umanitaria da mezzanotte

- Una tregua umanitaria a partire da mezzanotte e l’apertura dei valichi di frontiera di Erem e Kerem Shalom per trasferire forniture mediche e altro tipo di aiuti. Questo uno dei punti dell’accordo di cessate il fuoco proposto dall’Egitto a Israele e alla Jihad islamica palestinese per porre fine alle tensioni in corso da circa quattro giorni. Lo riferisce l’emittente “Al Araby”. Sinora, però, non vi è ancora stata alcuna conferma ufficiale. In precedenza, l’ufficiale di collegamento israeliano con i palestinesi, generale Ghassan Alian, aveva riferito ai mediatori egiziani che Israele avrebbe congelato i colloqui sul cessate il fuoco, a causa della ripresa del lancio di razzi da parte della Jihad islamica dalla Striscia di Gaza. Alian ha puntualizzato che Israele non negozierà mentre è sotto attacco.(Res)