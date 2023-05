Brasile: governo stanzia 739 miliardi di euro per aumentare numero scuole tempo pieno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha firmato un decreto esecutivo in cui istituisce il Programma delle scuole a tempo pieno. Con un investimento di 4 miliardi di real (739 miliardi di euro), il governo punta ad aumentare di 1 milione il numero di posti a tempo pieno nelle scuole pubbliche dell'obbligo di tutto il Paese. Le risorse saranno trasferite a Stati e municipi in modo che possano aumentare l'offerta nelle scuole. "Non c'è Paese nella storia che sia riuscito a svilupparsi senza investire nell'istruzione", ha detto Lula nel corso della cerimonia di presentazione del Programma. (Brb)