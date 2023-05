Finanza: Fitch conferma rating Italia a “BBB” con outlook stabile, al rialzo stime crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fitch conferma il rating dell’Italia a “BBB” con un outlook stabile. “La crescita dell'economia italiana – si legge in una nota dell’agenzia – ha superato le nostre aspettative nel primo trimestre del 2023” grazie alla “significativa attenuazione della crisi del gas naturale in Europa, al forte rimbalzo del turismo e al rafforzamento della domanda globale. In base a queste dinamiche, abbiamo rivisto le nostre previsioni per il 2023 all'1,2 per cento dallo 0,5 per cento precedente. Nel 2024 prevediamo un'espansione dell'economia dello 0,8 per cento, più lenta rispetto all'1,3 per cento previsto a marzo”. (Rin)